Pożar na statku transportowym. Zaczęło się od elektryka

Wiadomo, że na pokładzie pływającego pod panamską banderą statku Fremantle Highway znajdowało się trzy tysiące samochodów , które płynęły z Niemiec do Egiptu.

- Trwa walka z ogniem , ale ze względów bezpieczeństwa na pokładzie nikogo nie ma. Strażacy i służby starają się gasić płomienie z łodzi, by zapobiec zatonięciu jednostki, ale ta ma się już przechylać - poinformował rzecznik straży przybrzeżnej na antenie telewizji NOS, dodając że "biorą pod uwagę wszystkie scenariusze".

Ogień zajął auto elektryczne. Potem na statku zapaliły się tysiące innych

Uratowanych członków załogi ewakuowano z pokładu przy pomocy helikopterów i łodzi ratowniczych. "Siedmiu z nich musiało skoczyć do wody , skąd podjęto ich na pokład jednostek służb ratunkowych" - czytamy w tekście NL Times. Następnie ocelonych przewieziono na lotnisko Lauwersoog i Eelde.

Jednostka znajduje się teraz około 27 km na północ od holenderskiej wyspy Ameland. Jak informuje holenderski nadawca publiczny NOS, powołując się na komunikaty straży przybrzeżnej, do jednostki udało się przymocować linę holowniczą, by zapobiec jej dryfowaniu.

Fremantle Highway to ważący ponad 18 tysięcy ton statek, który wypłynął z portu w niemieckim Bremerhaven i zmierzał do miasta Port Said w północno-wschodnim Egipcie.