"Historyczne zniszczenia" w USA. Tragiczny bilans rośnie

Liczba ofiar huraganu Helene w USA przekroczyła już 160. To jednak nie koniec. Trwają poszukiwania setek ludzi. Jak powiedziała doradczyni ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Elizabeth Sherwood-Randall może się okazać, że żywioł spowodował śmierć nawet 600 osób. W wielu miejscach pojawiają się problemy z dostępem do wody pitnej, a do odciętych od świata miejscowości towary dostarcza się nawet mułami. Do zniszczonych stanów udadzą się prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris.