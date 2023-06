Protesty we Francji. 40 tysięcy policjantów na ulicach, setki aresztowanych

Oprac.: Marcin Jan Orłowski Świat

40 tysięcy policjantów zostało zaangażowanych do tłumienia zamieszek, które trwają w największych miastach Francji. Tylko tej nocy aresztowano 667 osób, w większości to nastolatkowie w wieku od 14 do 18 lat.

Zdjęcie Protesty we Francji / Stephane Rouppert/NurPhoto / Getty Images