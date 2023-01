Finlandia: Prezydent o negocjacjach z Turcją. "To będzie czas na poważną rozmowę"

Prezydent Finlandii mówił w wywiadzie o kwestii dołączenia tego kraju do NATO i trudnych negocjacjach z Turcją. - Jeśli do czasu lipcowego szczytu Sojuszu w Wilnie kwestia ratyfikacji przez Turcję naszego członkostwa nie posunie się naprzód, to czas na ważną dyskusję z Erdoganem - powiedział Sauli Niinisto. - Jak "mężczyzna z mężczyzną" - dodał.

Zdjęcie Prezydent Finlandii Sauli Niinisto / Viktor Kovalchuk / PAP