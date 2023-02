Filipiny rozszerzają pakt obronny z USA. "Wojna może wybuchnąć w 2025 roku"

USA będą miały dostęp do co najmniej dziewięciu baz wojskowych na terenie Filipin - przekazała agencja AFP. Decyzja zapadła dzięki rozszerzeniu formuły partnerstwa wojskowego między Waszyngtonem a Manilą w obliczu rosnącej aktywności militarnej Pekinu w regionie, który rości sobie prawo do Tajwanu i wód terytorialnych kilku innych państw. Szef Pentagonu Lloyd Austin nazwał Filipiny "kluczowym sojusznikiem", co z kolei ma związek ze strategicznym położeniem wyspiarskiego kraju, które od Tajwanu dzieli niespełna 200 kilometrów.

Zdjęcie F/A-18 Hornet ląduje na lotniskowcu USS Harry S. Truman / ANDREAS SOLARO/AFP / East News