- Jon Suk Jeol podjął szaloną grę , próbując wykopać się z politycznego impasu. Teraz prawdopodobnie stanie w obliczu wezwań do odsunięcia go od władzy - stwierdził.

Stan wojenny w Korei Południowej. "Prezydent popełnił błąd w obliczeniach"

- Południowi Koreańczycy byli oszołomieni, gdy po raz pierwszy usłyszeli wiadomość o ogłoszeniu stanu wojennego, a niektórzy myśleli, że to mistyfikacja (...). Niestety, to wszystko było realne i teraz będziemy widzieć, co będzie działo się dalej, jeśli chodzi o zdolność Zgromadzenia Narodowego do podjęcia natychmiastowych działań - przekonywał.