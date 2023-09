Górski Karabach opuściło do tej pory co najmniej 84 700 osób - podaje agencja Reutera, powołując się na ustalenia armeńskich władz. Te informowały początkowo, że są w stanie przyjąć 40 tysięcy uchodźców. Później zadeklarowały jednak, że przyjęci zostaną wszyscy chętni. Szacuje się, że Górski Karabach zamieszkiwało około 90 tysięcy osób, co oznacza, że prawie wszyscy mieszkańcy opuścili już opanowaną przez Azerów enklawę. Nad Armenią zawisła groźba wybuchu kryzysu humanitarnego.