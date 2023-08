Erupcja wulkanu Etna. Komunikacyjny paraliż we włoskim mieście

Włoskie miasto Katania mierzy się z komunikacyjnym paraliżem, który wystąpił przez erupcję najbardziej aktywnego w Europie wulkanu Etna. W związku z tym ponownie zdecydowano o przedłużeniu czasu zamknięcia miejskiego lotniska. Na ten moment będzie ono zamknięte do wtorku do godziny 6. Nad miastem unosi się wielka chmura, a ulice i pasy startowe pokryła warstwa wulkanicznego pyłu. Właśnie to sprawiło, że włoskie lotnisko nie jest w stanie normalnie działać.