Epidemia odry w Rumunii. Nagły skok zachorowań

Zmniejszenie wieku szczepienia

W związku z wysoką liczbą zakażeń odrą resort zdrowia ogłosił 5 grudnia ubiegłego roku stan epidemii. Celem władz jest m.in. doprowadzenie do zwiększenia liczby szczepionych dzieci i informowanie społeczeństwa na temat zagrożeń spowodowanych przez rezygnację z nich.

M.in. zmniejszono wiek pierwszego szczepienia z roku do dziewięciu miesięcy . Lekarze alarmują, że poziom zaszczepienia wśród Rumunów spada już od kilkunastu lat i przyczyniły się do tego m.in . kampanie antyszczepionkowe . Negatywnie na szczepienia wpłynęła także epidemia koronawirusa , z powodu której naruszony został system szczepień.

- Za bezpieczny uznaje się poziom 95 proc., przy czym my osiągnęliśmy 78 proc. w przypadku pierwszej dawki i zaledwie 62 proc. w przypadku drugiej - mówił minister zdrowia Alexandru Rafila. Prowadzi to z czasem, jak wyjaśnił, do nagromadzenia się masy podatnej na zakażenie.