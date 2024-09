Niemcy. Wybuch w pobliżu dyskoteki w Kolonii. Jest ranny Polak

Ok. godz. 6 obok klubu nocnego w pobliżu Hohenzollernring nieznany sprawca zdetonował ładunek wybuchowy - czytamy na portalu tagesschau. Na nagraniu z monitoringu, do których dotarły niemieckie media, widać osobę umieszczającą plecak przed jednym ze sklepów. Krótko potem spadły panele sufitowe przy wejściu do jednego z budynków i rozbite zostały szyby okienne.