Dzień Ziemi to nie tylko okazja do nauki o naszej planecie. To także dobry moment, aby pomyśleć, jak możemy jej pomóc.



Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi i dlaczego?

Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia na całym świecie. W tym roku wypada on w sobotę. Święto zostało ustanowione już w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Z inicjatywą wyszedł senator Gaylord Nelson.

Przyczyną ustanowienia Dnia Ziemi była katastrofa ekologiczna, która wydarzyła się w 1969 u wybrzeża USA. W wyniku uszkodzenia platformy wiertniczej do oceanu wpłynęło nawet kilkaset tysięcy galonów ropy naftowej. Wydarzenie sprowokowało polityków do interwencji. Ustanowiono wówczas wiele zmian prawnych, które miały na celu chronić naturalne zasoby Ziemi oraz zakładały walkę z postępującymi zmianami klimatu.

Dopiero w latach 90. Dzień Ziemi stał się popularny na skalę światową. Obecnie obchodzimy go w aż 180 państwach na całym świecie. W akcję angażuje się ponad 200 mln osób różnych narodowości.

Dzień Ziemi 2023: Jakie ma hasło przewodnie?

Organizatorzy Dnia Ziemi 2023 postanowili w tym roku użyć hasła przewodniego z poprzednich obchodów święta. Brzmi ono "Invest in our planet", co w tłumaczeniu na polski znaczy "Zainwestuj w naszą planetę".



Za pomocą hasła postanowiono zwrócić uwagę na konieczność zaangażowania nie tylko obywateli, ale także rządów, instytucji oraz firm w działania chroniące planetę i opóźniające skutki kryzysu klimatycznego. Wspólnym celem powinny być ustawy oraz zmiany, które przybliżą nas do zielonej przyszłości.

Dzień Ziemi 2023: Jak będzie obchodzony w Polsce?

Z okazji Dnia Ziemi w Polsce najczęściej organizuje się wydarzenia, które mają zwiększyć świadomość na temat ekologii, środowiska oraz naszej planety. W wielu miejscowościach będzie możliwość uczestniczenia w wykładach lub konferencjach, które będą dotyczyć wyzwań związanych z ochroną Ziemi.



W szkołach popularną inicjatywą są akcje sprzątania lasów, parków lub plaż. Atrakcją dla dzieci i dorosłych może być także wspólne sadzenie drzew lub kwiatów. Informacje na temat organizowanych wydarzeń można znaleźć na Facebooku lub w lokalnych mediach.

Popularną praktyką jest także organizowanie konkursów artystycznych, które mają na celu propagowanie ekologii oraz ochrony środowiska.

Jak jest obchodzony Dzień Ziemi na świecie?

Dzień Ziemi na całym świecie obchodzony jest w podobny sposób. Jest to jedno z najbardziej popularnych świąt, a niektóre państwa ustanowiły je nawet świętem narodowym.

Coraz częściej obchody tego dnia nie ograniczają się jedynie do obywateli i ich inicjatyw. Coraz więcej firm na skalę światową decyduje się na wprowadzenie ekologicznych praktyk, np. sadzenia drzew.

Można także spotkać się z inicjatywami zamykania ulic dla ruchu samochodowego. Ma to na celu zachęcenie do podróżowania pieszo, rowerem oraz transportem miejskim. Na całym świecie są także organizowane marsze, koncerty, pikniki oraz festiwale.

