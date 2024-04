Wyrok w sprawie Manuela Rochy zapadł w piątek. Prokuratura oskarżała go o wspieranie Partii Komunistycznej Kuby i gromadzenie danych wywiadowczych przez ponad 40 lat .

Manuela Rochy skazany. Szczegóły sprawy pozostają tajne

Jak przekazuje "The Guardian", Rocha zgodził się na współpracę ze służbami , w zamian za co prokuratorzy wycofali inne zarzuty, w tym dotyczące oszustw bankowych i składania fałszywych oświadczeń.

"Wyrok zakończył wyjątkowo szybką sprawę karną i zapobiegł procesowi, który rzuciłby nowe światło na to, co dokładnie Rocha zrobił, by pomóc Kubie, gdy pracował przez dwie dekady dla Departamentu Stanu USA" - podkreśla portal.