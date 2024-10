Pierwszy wyrok dotyczy byłego żołnierza piechoty morskiej Roberta Gilmana , który do Rosji miał przyjechać na studia i chciał uzyskać obywatelstwo.

Rosyjska propagandowa agencja RIA Novosti zacytowała Gilmana, który miał powiedzieć sądowi, że został zmuszony do użycia przemocy po tym, jak funkcjonariusz więzienny go uderzył, a śledczy obraził jego ojca.

Agencja TASS twierdzi z kolei, że obywatel USA przyznał się do wszystkich zarzutów.

Senior z USA skazany w Rosji. Oskarżono go o walkę po stronie Ukrainy

Rosyjski sąd oskarżył go o to, że walczył po stronie Ukrainy w jednostce obrony terytorialnej w Iziumie, za co otrzymywał żołd w wysokości 1000 dolarów miesięcznie.