Rosyjski dron nad Rumunią. Kuriozalne tłumaczenia ambasadora
Ambasador Rosji w Rumunii Władimir Lipajew oświadczył, że wtargnięcie drona do rumuńskiej przestrzeni powietrznej było "prowokacją" ze strony Ukrainy. Wysłannik Moskwy został wezwany przez MSZ w Bukareszcie w związku z tym incydentem.
W skrócie
- Rosyjski ambasador w Rumunii twierdzi, że wtargnięcie drona do rumuńskiej przestrzeni powietrznej było prowokacją ze strony Ukrainy.
- Zwrócił tez uwagę, że Bukareszt "nie odpowiedział przekonująco" na pytania strony rosyjskiej.
- Od początku wojny na Ukrainie kilkukrotnie dochodziło do incydentów z rosyjskimi dronami nad krajami NATO, w tym na terenie Polski.
Rumunia już w niedzielę zaprotestowała przeciwko wtargnięciu rosyjskiego drona do jej przestrzeni powietrznej podczas ataku wojsk Kremla na sąsiednią Ukrainę.
W niedzielę ambasador Rosji w Bukareszcie, Władimir Lipajew, został wezwany do siedziby resortu w związku z incydentem, który miał miejsce w sobotę.
Ambasador Rosji o dronie w Rumunii: To prowokacja Kijowa
Ambasador Rosji Władimir Lipajew, cytowany przez agencję AFP, stwierdził, że zarzuty Rumunii, jakoby Rosja była odpowiedzialna za wtargnięcie, są "bezpodstawne".
W oświadczeniu ambasady z niedzieli późnym wieczorem stwierdzono: "Wszystkie fakty wskazują na celową prowokację ze strony reżimu w Kijowie" i dodano, że Bukareszt nie odpowiedział "konkretnie i przekonująco" na pytania zadane przez Rosję.
Od czasu wysłania wojsk przez Rosję na Ukrainę w lutym 2022 roku doszło do kilku incydentów związanych z upadkiem fragmentów dronów na terytorium Rumunii, zwłaszcza w związku z nasileniem się ataków wojsk Władimira Putina na ukraińskie porty.
Rosyjski dron nad Rumunią. Poderwano myśliwce F-16
W sobotę późnym wieczorem Rumunia poinformowała o naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskiego drona.
Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że poderwało dwa myśliwce F-16 "wykryły drona w przestrzeni powietrznej kraju" i śledziły go aż dron opuścił terytorium Rumunii.
Dron nie przelatywał nad terenami zaludnionymi i nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności.
Kraj zgłosił incydent z udziałem bezzałogowca do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Rosyjskie drony nad Polską. NATO uruchomiło art. 4
Przypomnijmy, że do największego incydentu z udziałem rosyjskich dronów, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną kraju NATO doszło w nocy z 9 na 10 września w Polsce. Część z maszyn została zestrzelona.
Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach uruchomionego artykułu 4. NATO. Sojusz Północnoatlantycki zdecydował o rozpoczęciu operacji "Straż Wschodnia", w ramach której do Polski zadysponowano dodatkowy sprzęt oraz żołnierzy.
Źródło: AFP