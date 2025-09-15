W skrócie Rosyjski ambasador w Rumunii twierdzi, że wtargnięcie drona do rumuńskiej przestrzeni powietrznej było prowokacją ze strony Ukrainy.

Zwrócił tez uwagę, że Bukareszt "nie odpowiedział przekonująco" na pytania strony rosyjskiej.

Od początku wojny na Ukrainie kilkukrotnie dochodziło do incydentów z rosyjskimi dronami nad krajami NATO, w tym na terenie Polski.

Rumunia już w niedzielę zaprotestowała przeciwko wtargnięciu rosyjskiego drona do jej przestrzeni powietrznej podczas ataku wojsk Kremla na sąsiednią Ukrainę.

W niedzielę ambasador Rosji w Bukareszcie, Władimir Lipajew, został wezwany do siedziby resortu w związku z incydentem, który miał miejsce w sobotę.

Ambasador Rosji o dronie w Rumunii: To prowokacja Kijowa

Ambasador Rosji Władimir Lipajew, cytowany przez agencję AFP, stwierdził, że zarzuty Rumunii, jakoby Rosja była odpowiedzialna za wtargnięcie, są "bezpodstawne".

W oświadczeniu ambasady z niedzieli późnym wieczorem stwierdzono: "Wszystkie fakty wskazują na celową prowokację ze strony reżimu w Kijowie" i dodano, że Bukareszt nie odpowiedział "konkretnie i przekonująco" na pytania zadane przez Rosję.

Od czasu wysłania wojsk przez Rosję na Ukrainę w lutym 2022 roku doszło do kilku incydentów związanych z upadkiem fragmentów dronów na terytorium Rumunii, zwłaszcza w związku z nasileniem się ataków wojsk Władimira Putina na ukraińskie porty.

Rosyjski dron nad Rumunią. Poderwano myśliwce F-16

W sobotę późnym wieczorem Rumunia poinformowała o naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskiego drona.

Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że poderwało dwa myśliwce F-16 "wykryły drona w przestrzeni powietrznej kraju" i śledziły go aż dron opuścił terytorium Rumunii.

Dron nie przelatywał nad terenami zaludnionymi i nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności.

Kraj zgłosił incydent z udziałem bezzałogowca do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rosyjskie drony nad Polską. NATO uruchomiło art. 4

Przypomnijmy, że do największego incydentu z udziałem rosyjskich dronów, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną kraju NATO doszło w nocy z 9 na 10 września w Polsce. Część z maszyn została zestrzelona.

Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach uruchomionego artykułu 4. NATO. Sojusz Północnoatlantycki zdecydował o rozpoczęciu operacji "Straż Wschodnia", w ramach której do Polski zadysponowano dodatkowy sprzęt oraz żołnierzy.

Źródło: AFP

