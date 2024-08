Śledztwo dziennika wykazało, że wykorzystywani przez izraelskie wojsko Palestyńczycy to przypadkowe osoby , wielu z nich to nastolatkowie, nie są podejrzani o terroryzm ani zatrzymani.

- Lepiej, żeby to oni eksplodowali, a nie żołnierze - miał usłyszeć od swojego dowódcy jeden z żołnierzy cytowany w raporcie. "The Times Of Israel" podaje, że innemu żołnierzowi powiedziano, że Palestyńczycy mają być zwolnieni "po wykonaniu jednej misji". Czas, jaki pozostawali w niewoli miał wynosić od jednego dnia do tygodnia.