Nie tylko Junus-biek Jewkurow. Gdzie jest Siergiej Surowikin?

Wcześniej media informowały o "zaginięciu" innego rosyjskiego generała. Siergiej Surowikin ostatni raz widziany był pod koniec czerwca. Wojskowy zniknął zaraz po tym, jak zakończył się "pucz" Jewgienija Prigożyna.

Według nieoficjalnych ustaleń dowódca miał zostać aresztowany pod zarzutem zdrady stanu. Informacji tych jednak nie potwierdziły władze na Kremlu.

Jak ustalili dziennikarze CNN i "NYT", Surowikin miał wiedzieć o planach lidera Grupy Wagnera. Co więcej, miał wspierać Prigożyna w czasie "puczu". Ostatecznie o losie generała, który nieoficjalnie zamknięty jest w areszcie Lefortowo, miały przesądzić zeznania dwóch osób z jego otoczenia.

Generał Junus-biek Jewkurow. Kto to?

Junus-biek Jewkurow to dowódca z długim stażem w armii Federacji Rosyjskiej. Urodził się 23 lipca 1963 roku w Tarskoje w republice Osetii Północnej-Alanii. Służbę rozpoczął w 1982 roku. Służył w piechocie morskiej. Szkołę oficerską ukończył siedem lat później - w 1989 roku.

To właśnie Junus-biek Jewkurow dowodził rosyjskimi oddziałami w czasie wojny w Kosowie w 1999 roku. Pojawiają się doniesienia o tym, że bezpośrednio miał kierować akcją przejęcia przez Rosjan lotniska w Proisztinie.

Od 2004 roku pełnił funkcję zastępcy szefa zarządu wywiadu wojskowego, a następnie zastępcy szefa sztabu Nadwołżańsko-Uralskiego Okręgu Wojskowego w Jekaterynburgu. Do rezerwy przeszedł w stopniu generała majora w 2008 roku, gdy Dmitrij Miedwiediew - ówczesny prezydent Rosji - wniósł o mianowanie go prezydentem republiki Inguszetii. Urząd ten pełnił do 2019 roku, gdy został mianowany wiceministrem obrony.

