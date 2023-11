Poszukiwania 71-latka zakończyły się siedem tygodni po zaginięciu. Niestety, okazało się, że mieszkaniec Pagosa Springs nie żyje . Jego ciało odnalazł myśliwy - wynika z tekstu Advnture, w którym autor powołuje się na komunikat prasowy biura szeryfa hrabstwa Archuleta. Ratownicy górscy dotarli do ciała turysty dopiero następnego dnia.

Jak się okazało, towarzyszący starszemu mężczyźnie pies wciąż żył - przez ponad dwa miesiące nie opuścił swojego właściciela , a pilnował jego ciała. Lojalny i wytrwały zwierzak został przetransportowany do weterynarza, a następnie trafił z powrotem pod opiekę swojej rodziny.

USA: Pies nie opuścił właściciela. Cudem przeżył, pilnował ciała tygodniami

Zachowanie psa z Blackhead Peak chwyta za serce. Nie jest to jednak odosobniony przypadek, bo do podobnej sytuacji doszło około miesiąc temu w Polsce. 18 października informowaliśmy o groźnym wypadku w Beskidach. Pomocy ratowników potrzebował rowerzysta z Litwy. Kiedy pracownicy GOPR dotarli do poszkodowanego, okazało się, że towarzyszy mu pies. Czworonóg nie pozwolił oddzielić się od pana i za wszelką cenę chciał być blisko niego. Skończyło się na tym, że zwierzak został zwieziony ze swoim właścicielem na jednych noszach.