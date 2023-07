51-letni Tim Shaddock z Syndey w Australii wraz ze swoim psem Bellą w kwietniu opuścił La Paz w Meksyku i udał się do Polinezji Francuskiej. Po kilku tygodniach od rozpoczęcia wyprawy burza uszkodziła wszelką elektronikę na łodzi, a statek osiadł na mieliźnie.

Żeglował z psem po oceanie. Spędzili tam dwa miesiące

Mimo czasu spędzonego na Oceanie Spokojnym Shaddock zaznaczył, że czuje się dobrze. - Potrzebuję tylko odpoczynku i dobrego jedzenia, ponieważ od dawna byłem sam na oceanie. Poza tym jestem w bardzo dobrym stanie - oświadczył. Marynarz nie ukrywa, że to, co pomogło mu przetrwać, to sprzęt wędkarski. Wraz z Bellą jedli surowe ryby i pili wodę deszczową.