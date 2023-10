Czekał na pomoc ratowników. Pies nie odstąpił go na krok

Zachowanie tego psa to najlepszy dowód na to, że zwierzęta mogą być najlepszym przyjacielem człowieka. Rowerzysta z Litwy doznał groźnego wypadku podczas przejażdżki w Beskidach. Gdy na miejscu pojawili się ratownicy GOPR, okazało się że był z nim pies, który nie pozwolił oddzielić się od pana. Ostatecznie zdecydowano o zawiezieniu ich na jednych noszach do karetki. GOPR ostrzega, że w wyższych partiach Beskidów trzeba się obecnie liczyć z wymagającymi warunkami.