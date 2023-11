Alert RCB: Silny wiatr na południu

Alert IMGW: Pomarańczowe ostrzeżenie

Dla tych samych obszarów ostrzeżenie drugiego stopnia wydał IMGW. Jak wskazują synoptycy, w górach prędkość wiatru w porywach może wynieść do 100 km/h, a w wyższych partiach do 130 km/h. Najsilniejsze porywy będą miały miejsce na górskich szczytach, gdzie będzie wiało z siłą do 150 km/h.