Ulewna katastrofa w stolicy

Co najmniej 11 osób zginęło a 13 wciąż uznaje się za zaginione w Pekinie . Trzeba było ewakuować ponad sto tysięcy ludzi z zagrożonych terenów. W wielu chińskich miastach ulice w poniedziałek zamieniały się w rwące potoki, które porywały samochody z kierowcami.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele filmów dokumentujących atak żywiołu . Duża część nagrań pochodzi z Pekinu, jednak nie tylko to miasto ucierpiało z powodu intensywnych opadów.

CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Efekt przejścia burzy Doksuri przez Chiny. Na zdjęciu: Jinan, prowincja Shandong / CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Wydźwignięty z rwącej rzeki

Podczepiony do niego ratownik został opuszczony do uwięzionego w środku nurku mężczyzny, podał mu kamizelkę ratunkową i pomógł podczepić się do liny. Następnie obaj zostali przeniesieni na brzeg i akcja zakończyła się powodzeniem. Dramatyczne nagranie z akcji ratunkowej można zobaczyć poniżej: