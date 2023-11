Do kolejnego zajścia na strategicznym i bogatym w zasoby akwenie doszło w piątek rano. Według strony chińskiej dwa należące do Filipin nieduże statki transportowe wraz z trzema okrętami straży przybrzeżnej wpłynęły na sporne terytorium "bez zezwolenia". Chińska straż przybrzeżna podążała za obcymi jednostkami i podjęła "środki kontrolne", a następnie tymczasowo umożliwiła Filipińczykom transport żywności i artykułów pierwszej potrzeby - przekazali Chińczycy.

Filipiny potępiły jednak azjatyckie mocarstwo za "niesprowokowane akty przymusu i niebezpieczne manewry". Jak dodało w oświadczeniu dowództwo tamtejszej straży przybrzeżnej, Chińczycy ponownie użyli przeciwko jej jednostkom armatek wodnych. Choć misja zaopatrzeniowa do posterunku na unieruchomionym okręcie "Sierra Madre" powiodła się, to biorące w niej udział łodzie mierzyły się z nieodpowiedzialnym i niebezpiecznym nękaniem z bliskiej odległości przez poruszających się na motorówkach Chińczyków - poinformowała filipińska służba.

"Chińskie działania nie tylko wystawiają na ryzyko ludzkie życie, ale także stawiają pod znakiem zapytania i rodzą poważne wątpliwości co do szczerości wezwań Pekinu do pokojowego dialogu" - dodano w oświadczeniu.