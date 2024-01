Donald Trump musi zapłacić dziennikowi "The New York Times" 400 tysięcy dolarów (ok. 1,6 mln zł - red.) - orzekł sędzia Robert Reed z Sądu Najwyższego w Nowym Jorku. Pieniądze mają pokryć koszty poniesione przez dziennik w związku z procesem wytoczonym przez byłego prezydenta USA. Trump domagał się od gazety 100 mln dolarów (ok. 400 mln zł) w związku z artykułem opublikowanym na jej łamach, w którym dziennikarze analizowali podatki miliardera.