Obawy przed deficytem surowca z Rosji wynikają z decyzji Ukrainy o nieprzedłużaniu kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu do Europy po 2024 roku. Obecna umowa wygasa z końcem 2024 roku. Z kolei Mołdawia otrzymuje gaz z Rosji na podstawie kontraktu obowiązującego do października 2026 roku.

Naddniestrze. Może zabraknąć gazu z Rosji. Wprowadzają stan wyjątkowy

Jak opisuje The Kyiv Independent, scenariusz, w którym Gazprom faktycznie przestałby przesyłać gaz przez Ukrainę do Europy, kosztowałby firmę miliardy, jednak gigant ma brać takie ryzyko pod uwagę. Ponadto od 2022 roku Gazprom dostarcza do Mołdawii maksymalnie 5,7 mln metrów sześciennych gazu, co stanowi ilość mniejszą niż zapotrzebowanie tego kraju w zimie. Od końca 2023 roku cały surowiec trafia do Naddniestrza, z którego to Mołdawia czerpie większość energii elektrycznej.