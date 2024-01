Śmierć Sophie Toscan du Plantier. Głównym podejrzanym - Ian Bailey

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Schull w hrabstwie Cork w Irlandii . To tam 23 grudnia 1996 roku odnaleziono ciało Sophie Toscan du Plantier. Ślady na jej ciele świadczyły o tym, że została brutalnie pobita. Kobieta miała na sobie koszulę nocną i buty.

Jako jedyny podejrzany w 2019 roku został zaocznie skazany przez francuski wymiar sprawiedliwości na 25 lat więzienia . Ostatecznie pozostał na wolności, gdyż nie obwiązywało go prawo ekstradycyjne. Ian Bailey do zabicia Toscan du Plantier nigdy się nie przyznał.

Irlandia podzielona - od mordercy do ofiary

Jak przypomina The Guardian, Ian Bailey w Irlandii wywoływał skrajne emocje - część była przekonana, że to on zabił Sophie Toscan du Plantier, dla reszty sam był ofiarą. - Był ofiarą olbrzymiego błędu władz w Irlandii. To wpłynęło na jego życie w ostatnich 27 latach, zabrało możliwość normalnej egzystencji - mówił Buttimer.