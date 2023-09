Tropikalna burza Haikui, która wcześniej dwukrotnie uderzyła w Tajwan , dotarła do wybrzeży Chin. Chociaż żywioł stracił na sile, to wciąż jest bardzo niebezpieczny. Przyniósł potężne ulewy, które doprowadziły do wzrostu poziomu wody w nadmorskich miejscowościach i błyskawicznych powodzi. O groźnym wydarzeniu donosi agencja AP.