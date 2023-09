USA: Dziesiąty tysięcy ludzi utknęło w błocie. Wszystko przez nawałnicę

Jak informuje agencja Reutera, w ciągu ostatnich 24 godzin na pustynię Black Rock, gdzie odbywa się festiwal, spadło na tyle dużo deszczu, że zwykle piaszczysta i sucha przestrzeń zamieniła się w grząskie błoto do kostek.

Lokalne władze zostały zmuszone do wydania zakazu przemieszczania się samochodami po terenie imprezy, a organizatorzy zaapelowali do wszystkich obecnych, by zrobili zapasy i schronili się w bezpiecznym miejscu. Ponadto wstęp osób z zewnątrz na obszar został zamknięty.