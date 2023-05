Badacze z Florida Atlantic Iniversity alarmują w sprawie mięsożernej bakterii , która pojawiła się na plażach na południowej Florydy. Jak wynika z analiz, za pojawienie się pasożyta odpowiada jeden gatunek glonów. Chodzi o sargassum - brązowe i śmierdzące algi, które w wodach łączą się z resztkami odpadów plastikowych, a także bakterią zwaną vibrio. To właśnie ten patogen opisywany jest przez badaczy jako "dominująca przyczyna śmierci ludzi związanych ze środowiskiem morskim".

USA. Mięsożerna bakteria w glonach sargassum

- Nasze badania wykazały, że te vibrio są niezwykle agresywne i mogą przyklejać się do drobinek plastiku w ciągu kilku minut. Odkryliśmy również, że istnieją czynniki, które drobnoustroje wykorzystują do przyklejania się do tworzyw sztucznych i jest to ten sam mechanizm, którego używają patogeny - przekazała autorka badań Tracy Mincer, której słowa cytuje "New York post".

Jak zauważają naukowcy z USA, od 2011 roku wzrosło zaniepokojenie rozrostem glonów sargassum. Na dodatek w ostatnim czasie na plażach na południu Florydy dochodzi do "bezprecedensowej akumulacji tych wodorostów". Stanowi to spory problem, ponieważ wraz z nagromadzeniem się liczby alg, rośnie też liczba niebezpiecznych drobnoustrojów, wśród których zaobserwowano już nowe gatunki.