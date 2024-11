Hiszpania. Gwałtowne powodzie doprowadziły do tragedii

Powodzie w Hiszpanii. Brytyjska prasa ocenia

"Eksperci ds. katastrof twierdzą, że hiszpańska trauma to lekcja dla innych krajów, w tym (państw w regionie) Morza Śródziemnego, gdzie zmiany klimatyczne stwarzają nowe zagrożenia. Są one równie niebezpieczne, co trudne do przewidzenia" - zaalarmował "FT".