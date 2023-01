Brazylia: Tragiczny wypadek młodych piłkarzy. Cztery osoby nie żyją

Cztery osoby zginęły, a 29 zostało rannych w wypadku autokaru, do którego doszło w pobliżu miejscowości Arem Paraiba w Brazylii. Ofiary i ranni to członkowie dwóch juniorskich drużyn piłkarskich klubu Esporte Clube Vila Maria Helena - do lat 16 i 18.

Zdjęcie Brazylia: Tragiczny wypadek autobusu. Nie żyją cztery osoby / @caradoesporte, Google Maps / Twitter