Boris Johnson w Wielkiej Brytanii. Media o "tajnym" spotkaniu

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

Boris Johnson przerwał urlop i wrócił do Wielkiej Brytanii, by ponownie stanąć do walki o fotel premiera. Jak wynika z doniesień brytyjskich mediów, były szef rządu spotka się w sobotę z Rishim Sunakiem - jego najważniejszym rywalem. Wcześniej media podały, że Johnson uzyskał wystarczające poparcie, by stoczyć bój o urząd premiera.

Zdjęcie Były brytyjski premier Boris Johnson / JUSTIN TALLIS/AFP / East News