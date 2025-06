Od kilku dni Elon Musk zdaje się uchodzić za persona non grata w Białym Domu. Miliarder wdał się w konflikt z Donaldem Trumpem , w ostry sposób krytykując jego ustawę budżetową znaną jako "One Big Beautiful Bill".

Musk wdał się w słowną przepychankę z prezydentem USA w mediach społecznościowych, a jego postawę skrytykował też wiceprezydent J.D. Vance . Wiele wskazuje jednak na to, że nieporozumienia pomiędzy właścicielem Tesli a Białym Domem zaczęły się już wcześniej .

Konflikt narodził się na skutek odrębnych propozycji obu polityków dotyczących tego, kto powinien kierować rządową agencją zajmującą się ściąganiem podatków (IRS). Musk i Bessent spotkali się w tej sprawie z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym, a prezydent USA ostatecznie przychylił się do opinii sekretarza skarbu .

Media informowały, że po zakończeniu spotkania szef DOGE i Bessent wymienili się kilkoma nieprzyjemnymi słowami . Nieco więcej światła na sprawę rzucił były doradca Trumpa Steve Bannon, na którego świadectwo powołuje się "The Washington Post".

Elon Musk vs Scott Bessent. Fizyczne starcie współpracowników prezydenta USA

W odpowiedzi miliarder miał fizycznie zaatakować rozmówcę - Bannon porównał go do "gracza rugby" i wskazał, że uderzył oponenta ramieniem w klatkę piersiową. Bessent nie pozostał bierny i wymierzył co najmniej jeden cios Muskowi.