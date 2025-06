Elon Musk popadł w konflikt z Donaldem Trumpem, krytykując go i nawołując do impeachmentu.

Elon Musk po niedawnym odejściu z administracji Donalda Trumpa przypuścił atak na swojego byłego szefa . Najpierw w ostrych słowach skrytykował prezydencką ustawę budżetową, nazywając ją "okropnym paskudztwem". Z kolei w czwartek poszedł o krok dalej, wzywając do impeachmentu prezydenta USA i zastąpienia go wiceprezydentem J.D. Vancem. Zasugerował też, że nazwisko Trumpa pojawia się w aktach słynnej sprawy Jeffreya Epsteina dotyczącej przestępstw seksualnych. W odpowiedzi amerykański przywódca stwierdził, że Musk "oszalał".

- Myślę, że Musk prowadzi zupełnie inną grę, że nie będzie potrzebował azylu politycznego. Gdyby jednak tak było, to Rosja z pewnością mogłaby go udzielić - powiedział Nowikow zapytany, czy Rosja postąpiłaby podobnie, jak w przypadku azylu dla Edwarda Snowdena .

- Groźby ujawnienia powiązań to nie błąd polityczny, ale czysto prawny. Gdyby Trump rzeczywiście pojawiał się w aktach, to demokraci już dawno opublikowali tę część dokumentu w ramach walki z republikanami. Jeśli tego nie zrobili, to nie ma co publikować - powiedział poseł dla news.ru.