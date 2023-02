Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że Polska zadeklarowała stworzenie koalicji, która przekaże czołgi Leopard 2A4, natomiast Niemcy budują koalicję, które zajmie się dostawą Leopardów 2A6.

- Koalicja okazała się żywa i tak jak wcześniej mówiono, że nie można przekazać Patriotów na Ukrainę, to nasza presja doprowadziła do tego, że zostaną przekazane. Tak samo z przekazaniem czołgów Leopard - powiedział.

Błaszczak poinformował, że czołgi trafią na Ukrainę w marcu. - Ukraińscy żołnierze przechodzą w Polsce szkolenie z obsługi tych czołgów. Będą gotowi w połowie marca. Potem już tylko zostaje zgranie tych oddziałów i takie wsparcie zostanie udzielone - tłumaczył.

Błaszczak o przekazaniu F-16: Trzeba wywierać presję

Wicepremier przypomniał, że "dużym wyzwaniem są części zamienne oraz amunicja". - Chcę zapewnić, że my konsekwentnie będziemy wspierać Ukrainę i wzmacniać polskie siły zbrojne - przekazał.

Szef MON odniósł się do słów Jensa Stoltenberga, który mówił o pilnej potrzebie zwiększania możliwości produkcyjnych amunicji.

- Sądzę, że, to co mówi sekretarz generalny NATO jest bardzo ważne, bo wywiera presję na sojuszników. To jest bardzo mocna zachęta do tego, żeby te działania podejmować. Polski przemysł zbrojeniowy także bierze udział w tym procesie, ale jego moce produkcyjne nie są tak duże, jak byśmy tego oczekiwali. Natomiast we współpracy z innymi przemysłami państw UE, NATO lub nawet tzw. grupy kontaktowej, jesteśmy w stanie wiele osiągnąć - powiedział.

Mariusz Błaszczak został zapytany o kwestię przekazania Ukrainie samolotów F-16. - Ta sprawa wymaga, tak jak temat Patriotów czy Leopardów, wywierania presji na sojuszników. Jesteśmy świadomi tego, że nasz potencjał, jeśli chodzi o tą dziedzinę jest ograniczany. Mamy tylko 48 samolotów F-16, ale sojusznicy mają duży większy potencjał. Sądzę, że ta rozmowa też zakończy się pozytywnymi decyzjami, tylko trzeba wywierać presję - podsumował.