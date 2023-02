Podkreślił, że do akcji przyłączyły się m.in Norwegia Wielka Brytania, Kanada i Stany Zjednoczone. Prezydent podziękował również Niemcom, którzy zdecydowali się przekazać Leopardy. - Bardzo nam na tym zależało. Dziękujemy stronie niemieckiej - dodał.

Duda: Ukraińscy czołgiści przyjechali prosto z frontu

- Na tych czołach żołnierze ukraińscy wykonują ćwiczenia. Wewnątrz, w budynkach są symulatory różnych działań - prowadzenia, nawigowania, strzelania. Szkolenie będzie trwało ponad miesiąc. Ukraińcy szkolą się w pełnej obsłudze czołgów Leopard, włącznie z naprawami - tłumaczył.

Prezydent poinformował, że w kadrze instruktorów, oprócz polskich żołnierzy są również sojusznicy z Kanady i Norwegii. Duda pochwalił zespół szkoleniowy oraz ukraińskich żołnierzy. - To są bardzo doświadczeni czołgiści, którzy jeszcze kilka dni temu byli na froncie, walczyli. Wystarczy spojrzeć na te twarze. Widać, że są to ludzie, którzy doświadczyli strasznych rzeczy, ale są absolutnie zdeterminowani do tego, by bronić swojej ojczyzny. Instruktorzy mówią, że bardzo szybko pochłaniają wiedzę - mówił prezydent.

Podkreślił, że w innych ośrodkach Ukraińcy uczą się obsługi innego sprzętu przekazanego przez Polską m.in armato-haubic Krab. - Ukraińscy żołnierze uczą się nowych technik, nowych strategii walki - powiedział.

Błaszczak: My nie czekamy

- Umówiłem się z moim odpowiednikiem po stronie niemieckiej, Borisem Pistoriusem, że strona polska będzie skoncentrowana na budowie koalicji państw, które posiadają czołgi Leopard 2A4. Niemcy będą budowały koalicję państw, które posiadają czołgi Leopard 2A6. Odbyło się kilka wideokonferencji i spotkań. Mogę powiedzieć, że ta koalicja powstaje - stwierdził Błaszczak.

Minister obrony poinformował, że "prowadzone są rozmowy ze stroną hiszpańską", która również ma przekazać Leopardy. - Teraz największym wyzwaniem są części zamienne dla tych czołgów. To jest zadanie, które stawiamy przemysłowi niemieckiemu - dodał Mariusz Błaszczak.

- Chciałbym podkreślić, że my nie czekamy, aż cała koalicja powstanie. My już rozpoczęliśmy szkolenie ukraińskich żołnierzy na tych czołgach - powiedział.