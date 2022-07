"Bild": To Scholz i jego partia blokują dostawy ciężkiej broni dla Ukrainy

Oprac.: Michał Lao Świat

W Niemczech wzmaga się krytyka i presja na kanclerza Olafa Scholza w związku ze wstrzymywaniem dostaw ciężkiej broni Ukrainie. Płynie ona ze strony koalicjantów. Do apelu Zielonych, którzy od dawna domagają się przekazania niemieckich transporterów opancerzonych, dołączyło FDP. "Scholz razem ze swoją socjaldemokratyczną SPD wydaje się być coraz bardziej odosobniony w niesłychanie ostrożnym podejściu do dozbrojenia Ukrainy" - napisał we wtorek portal dziennika "Bild".

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz / TOBIAS SCHWARZ/AFP/East News / Getty Images