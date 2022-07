Białoruscy żołnierze napisali apel do Łukaszenki. Nie chcą brać udziału w wojnie

Żołnierze 5. brygady specjalnej sił zbrojnych Republiki Białorusi napisali apel do sprawującego władzę Alaksandra Łukaszenki, by nie przystępował do wojny i nie poświęcał państwa "w imię imperialnych ambicji Putina" - informuje ukraiński portalu Gordon.

Zdjęcie Apel wystosowała 5. brygada specjalna sił zbrojnych Republiki Białorusi / AP/Associated Press / East News