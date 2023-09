Białoruskie MSZ wezwało polskiego chargé d'affaires. Złożono mu "ostry protest" w związku z "naruszeniem granicy" przez śmigłowiec, do czego miało dojść w czwartkowe popołudnie. Polska armia zaprzecza, żeby doszło do incydentu. "Potwierdzają to zapisy kontroli lotu i stacji radarowych - takie zdarzenie nie miało miejsca" - czytamy w komunikacie.