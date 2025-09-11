W skrócie Parlament Europejski odrzucił wniosek o minutę ciszy dla Charliego Kirka, co doprowadziło do wyraźnego podziału wśród europosłów.

Spór o upamiętnienie aktywisty powiązanego z Donaldem Trumpem wywołał kontrowersje zarówno w parlamencie, jak i w internecie.

Podkreślano różnice w podejściu do upamiętnienia różnych ofiar, a sprawa wywołała ostre komentarze polityków i reakcję Komisji Europejskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Skrajnie prawicowi posłowie, którzy pozostają w bliskich stosunkach z administracją Trumpa, chcieli, by Parlament Europejski, podobnie jak Kongres, złożył hołd zmarłemu 31-latkowi" - wskazuje agencja AFP.

"Nasze prawo do wolności słowa nie może zostać stłumione" - napisał we wniosku o minutę ciszy Charlie Weimers (EKR) skierowanym do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.

Burza o minutę ciszy w Parlamencie Europejskim. Nagranie trafiło do sieci

Mimo odrzucenia wniosku Weimers usiłował wykorzystać swój czas na zabranie głosu, by oddać cześć zmarłemu. Polityk natychmiast został upomniany, że jego prośba została odrzucona z powodów proceduralnych.

W tym czasie posłowie z jego partii głośno protestowali, uderzając pięściami w pulpity, podczas gdy reszta sali obrad nagrodziła interwencję przewodniczącej oklaskami.

Rozwiń

Zapytany o komentarz przez AFP, Weimers oskarżył Parlament Europejski o "stronniczość". Podkreślił przy tym różnicę wobec sytuacji z 2020 roku, kiedy to europosłowie uczcili minutą ciszy George'a Floyda - jego śmierć z rąk amerykańskiego policjanta wywołała wtedy falę protestów na całym świecie.

Spór w PE o upamiętnienie Charliego Kirka. "Haniebna decyzja"

Decyzję PE ostro skrytykowała także włoska skrajnie prawicowa partia Liga Północna, nazywając ją "politycznie haniebną i moralnie nie do zaakceptowania".

"Charlie Kirk nie zasłużył na śmierć" - napisała z kolei na platformie X francuska europosłanka z centrowego obozu, Nathalie Loiseau.

"Ale czy zasługuje, by uhonorował go nasz parlament, to już zupełnie inna kwestia" - dodała, przypominając dawne wpisy Kirka, w których atakował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Komisja Europejska, pytana o całą sprawę, ograniczyła się do krótkiego komentarza: Potępiamy wszelkie formy przemocy i składamy szczere kondolencje rodzinom ofiary.

Źródło: AFP

"Jesteśmy w dużej mierze bezbronni". Dworczyk wskazał luki w polskiej obronie Polsat News Polsat News