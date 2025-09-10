Do zdarzenia doszło podczas wystąpienia Kirka dla studentów na uniwersytecie Utah Valley University.

Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza i słychać strzał oddany w jego kierunku. Widać także, że kula trafiła działacza w szyję. W miejscu, gdzie doszło do tragicznego incydentu, wybuchła panika, a zgromadzeni ludzie zaczęli uciekać.

Kirk został przewieziony do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.

Z początkowych informacji mediów wynikało, że sprawca został ujęty. Jednak "New York Post" kilkadziesiąt minut po zdarzeniu przekazał, że zatrzymany mężczyzna to nie zamachowiec. Informację tę potwierdził rzecznik uniwersytetu cytowany przez agencję Reutera.

Znany działacz MAGA Charlie Kirk nie przeżył postrzału. Donald Trump reaguje

"Wielki, a nawet legendarny, Charlie Kirk, nie żyje" - napisał prezydent USA.

"Był kochany i podziwiany przez wszystkich, szczególnie przeze mnie, a teraz nie ma go już z nami. Kierujemy z Melanią wyrazy współczucia do jego żony Eriki i rodziny. Charlie, kochamy cię!" - przekazał za pośrednictwem serwisu Truth Social Donald Trump.

Kirk był prominentną postacią na amerykańskiej prawicy i sojusznikiem Trumpa. Był założycielem organizacji Turning Point USA, zajmującej się m.in. mobilizacją młodych prawicowych wyborców.

