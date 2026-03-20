Zginęli czołowi przedstawiciele armii Iranu. "Tchórzliwy atak"
W izraelskim nalocie na Iran zginęli rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Ali Mohammad Naini, a także wysoki rangą funkcjonariusz organizacji paramilitarnej Basidż, Esmail Ahmadi - przekazała państwowa telewizja. Tego samego dnia najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, przesłał oświadczenie, w którym wezwał do "pozbawienia wrogów krajowych i zagranicznych bezpieczeństwa".
W skrócie
- W izraelskim nalocie na Iran zginęli Ali Mohammad Naini, rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, oraz Esmail Ahmadi, wysoki rangą funkcjonariusz wywiadu Basidż.
- Irańska armia określiła atak jako "zbrodniczy i tchórzliwy", a nowy najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, wezwał do pozbawienia wrogów krajowych i zagranicznych "bezpieczeństwa".
- Modżtaba Chamenei został mianowany najwyższym przywódcą Iranu po śmierci swojego ojca, Alego Chameneiego, który zginął w izraelskim nalocie 28 lutego.
Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Ali Mohammad Naini nie żyje - przekazała irańska telewizja. "Zginął śmiercią męczeńską w zbrodniczym i tchórzliwym ataku" - przekazano w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.
Ali Mohammad Naini zginął niedługo po tym, jak kwestionował słowa Donalda Trumpa o zniszczeniu irańskiej floty morskiej. - Czy Trump nie powiedział, że irańska flota została zniszczona? Jeśli tak, to niech wyśle swoje okręty do Zatoki Perskiej, jeśli się odważy - mówił. Zapewniał również, że irański przemysł rakietowy działa i nadal produkuje rakiety.
Ahmadi został opisany przez powiązaną z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej agencją Tasnim jako "jeden z najważniejszych filarów organizacji Basidż" (masowej ochotniczej organizacji paramilitarnej). Podkreślono, że pełnił on kluczowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa - przekazał opozycyjny portal Iran International
Tego samego dnia nowy najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Modżtaba Chamenei przekazał wezwanie do pozbawienia wrogów krajowych i zagranicznych "bezpieczeństwa".
Naloty na Iran. Modżtaba Chamenei przesłał oświadczenie
Oświadczenie Chameneiego zostało przesłane w jego imieniu do prezydenta Masuda Pezeszkiana po ataku Izraela, w którym zginął irański minister wywiadu Esmail Chatib.
Jak podkreśliła agencja AP, Chamenei nie pokazał się dotąd publicznie mimo, iż został mianowany najwyższym duchowym i politycznym przywódcą Iranu. Jego przemówienie inauguracyjne zostało odczytane przez telewizyjnego spikera, nie opublikowano też żadnego zweryfikowanego zdjęcia nowego przywódcy ani nagrania wideo z jego udziałem.
Pojawiły się spekulacje, że mógł on zostać zabity, ranny lub poważnie oszpecony w wyniku ataków USA i Izraela - podkreślił opozycyjny portal Iran International.
Modżtaba Chamenei zastąpił na urzędzie najwyższego przywódcy swojego ojca, 86-letniego Alego Chameneiego, który zginął w izraelskim nalocie w pierwszym dniu wojny, 28 lutego.
Źródło: Reuters, AFP, PAP