Całą Polskę opanuje zimowe zjawisko. Do jego nadejścia zostały godziny

Jakub Wojciechowski

Wraz z ostatnimi promieniami słońca zniknie ciepło. Po zmroku w wielu miejscach zapanuje mróz, który miejscami sięgnie -4 stopni Celsjusza. To będzie dopiero początek: kolejne noce będą jeszcze bardziej wymagające. Ostrzeżenia przed przymrozkami z czasem swoim zasięgiem obejmą niemal całą Polskę.

Zamarznięta tafla jeziora. Przymrozki mogą wrócić do całej Polski - wynika z prognoz IMGW
Nocne przymrozki w najbliższym czasie mogą opanować całą Polskę - wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych IMGW

W skrócie

  • Po zmroku prognozowane są przymrozki, które w niektórych miejscach mogą sięgnąć -4 stopni Celsjusza.
  • W niedalekiej przyszłości Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia przed przymrozkami obejmujące niemal całą Polskę.
  • Według prognoz nocne przymrozki mogą wracać w kolejnych nocach, a ostrzeżenia z tego powodu mogą być wydawane dla większości regionów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Spokojna, wyżowa aura w piątek przechodzi do historii. Z północy do naszego kraju dotarł chłodny front atmosferyczny, przynoszący spore zachmurzenie i opady deszczu. Nie będą one jednak zbyt intensywne. Z czasem większym wyzwaniem mogą się okazać nocne przymrozki, przed którymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać szereg ostrzeżeń.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Chłodno, a po zmroku mroźnie. To dopiero początek

Pogoda w piątek nie zachwyci, jednak słabe opady deszczu na nizinach, a na terenach podgórskich i w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu będą jedynymi niekorzystnymi zjawiskami.

Wiatr będzie cały czas słaby i umiarkowany i nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej. Ta wyniesie w ciągu dnia przeważnie od 5-7 do maksymalnie 12 stopni Celsjusza. W nocy w wielu miejscach szybko się ochłodzi.

Po zachodzie słońca synoptycy spodziewają się mrozów, które na północnym wschodzie wyniosą -4 st. C, a w centrum około -1. Na południowym zachodzie i południu może być jeszcze kilka stopni powyżej zera, jednak kolejne noce mogą się okazać mroźne, być może nawet w całej Polsce.

Zobacz również:

Piątek będzie pochmurny i deszczowy. Opady nie będą zbyt intensywne, a na wyżej położonych terenach popada deszcz wymieszany ze śniegiem
Polska

"Czeka nas sporo chmur", z których popada nie tylko deszcz. Aura się psuje

    Przed nami mroźne noce. Prognozy nie zostawiają złudzeń

    W weekend kontrolę nad pogodą w Polsce znowu odzyskają wyże. Z jednej strony oznacza to poprawę aury i większe rozpogodzenia, lecz jednocześnie sprawia, że nocne przymrozki nie ustąpią. Widać to w prognozie zagrożeń pogodowych udostępnionej przez IMGW.

    Jeśli najnowsze wyliczenia synoptyków się sprawdzą, to w nocy z soboty na niedzielę mróz możliwy będzie w całym kraju. Jedynym wyjątkiem mogą być powiaty tatrzański i nowotarski w Małopolsce. We wszystkich innych miejscach może obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami - prognozują specjaliści.

    mapa Polski z podziałem na województwa, większość województw zaznaczona na żółto, natomiast jedno województwo na południu wyróżnione kolorem białym
    W sobotę po zmroku ostrzeżenia przed przymrozkami mogą swoim zasięgiem objąć praktycznie całą PolskęIMGW materiał zewnętrzny

    Sytuacja może się powtórzyć kolejnej nocy, kiedy żółte ostrzeżenia ponownie mogą opanować niemal wszystkie regiony, choć tym razem wyjątków będzie więcej i obejmą one nie tylko południe Małopolski, ale także większość Śląska oraz Ziemię Łódzką i Świętokrzyską.

    Mapa Polski z zaznaczonymi na żółto większością województw, podczas gdy województwa w centralnej części kraju oznaczone są na biało.
    Noc z niedzieli na poniedziałek może być mroźna niemal wszędzie, z wyjątkiem części centrum i południa krajuIMGW materiał zewnętrzny

    Nocne przymrozki wrócą również na początku przyszłego tygodnia. Noc z poniedziałku na wtorek ponownie może upłynąć pod znakiem ostrzeżeń pierwszego stopnia w prawie całej Polsce. Tym razem eksperci nie planują ich wydać dla Pomorza Zachodniego oraz większości Podkarpacia i południowo-wschodniej części Małopolski.

    mapa Polski z wyraźnie zaznaczonymi województwami; większość kraju oznaczona kolorem żółtym, a województwa na zachodzie i południu są wyróżnione na biało; centralny punkt mapy zaznaczony czerwoną kropką w okolicy Warszawy
    Na początku przyszłego tygodnia wolne od ostrzeżeń przed przymrozkami mogą być północno-zachodnie oraz południowo-wschodnie rejony PolskiIMGW materiał zewnętrzny

    Trzeba przy tym podkreślić, że wiosenna pogoda bardzo dynamicznie się zmienia, więc więc możliwe będą kolejne ostrzeżenia. Warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy.

    Zobacz również:

    Spada poziom wody w polskich rzekach. "Prawdziwa" zima nie wystarczyła, żeby uchronić się przed groźną suszy
    Polska

    Śnieżna zima nie wystarczyła. Nasila się niekorzystne zjawisko

    -----

    Nowacka w ''Graffiti'' o 3 proc. podwyżce dla nauczycieli: Wyrównanie inflacyjne i też to sobie trzeba jasno powiedziećPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze