W skrócie Po zmroku prognozowane są przymrozki, które w niektórych miejscach mogą sięgnąć -4 stopni Celsjusza.

W niedalekiej przyszłości Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia przed przymrozkami obejmujące niemal całą Polskę.

Według prognoz nocne przymrozki mogą wracać w kolejnych nocach, a ostrzeżenia z tego powodu mogą być wydawane dla większości regionów.

Spokojna, wyżowa aura w piątek przechodzi do historii. Z północy do naszego kraju dotarł chłodny front atmosferyczny, przynoszący spore zachmurzenie i opady deszczu. Nie będą one jednak zbyt intensywne. Z czasem większym wyzwaniem mogą się okazać nocne przymrozki, przed którymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać szereg ostrzeżeń.

Chłodno, a po zmroku mroźnie. To dopiero początek

Pogoda w piątek nie zachwyci, jednak słabe opady deszczu na nizinach, a na terenach podgórskich i w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu będą jedynymi niekorzystnymi zjawiskami.

Wiatr będzie cały czas słaby i umiarkowany i nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej. Ta wyniesie w ciągu dnia przeważnie od 5-7 do maksymalnie 12 stopni Celsjusza. W nocy w wielu miejscach szybko się ochłodzi.

Po zachodzie słońca synoptycy spodziewają się mrozów, które na północnym wschodzie wyniosą -4 st. C, a w centrum około -1. Na południowym zachodzie i południu może być jeszcze kilka stopni powyżej zera, jednak kolejne noce mogą się okazać mroźne, być może nawet w całej Polsce.

Przed nami mroźne noce. Prognozy nie zostawiają złudzeń

W weekend kontrolę nad pogodą w Polsce znowu odzyskają wyże. Z jednej strony oznacza to poprawę aury i większe rozpogodzenia, lecz jednocześnie sprawia, że nocne przymrozki nie ustąpią. Widać to w prognozie zagrożeń pogodowych udostępnionej przez IMGW.

Jeśli najnowsze wyliczenia synoptyków się sprawdzą, to w nocy z soboty na niedzielę mróz możliwy będzie w całym kraju. Jedynym wyjątkiem mogą być powiaty tatrzański i nowotarski w Małopolsce. We wszystkich innych miejscach może obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami - prognozują specjaliści.

W sobotę po zmroku ostrzeżenia przed przymrozkami mogą swoim zasięgiem objąć praktycznie całą Polskę IMGW materiał zewnętrzny

Sytuacja może się powtórzyć kolejnej nocy, kiedy żółte ostrzeżenia ponownie mogą opanować niemal wszystkie regiony, choć tym razem wyjątków będzie więcej i obejmą one nie tylko południe Małopolski, ale także większość Śląska oraz Ziemię Łódzką i Świętokrzyską.

Noc z niedzieli na poniedziałek może być mroźna niemal wszędzie, z wyjątkiem części centrum i południa kraju IMGW materiał zewnętrzny

Nocne przymrozki wrócą również na początku przyszłego tygodnia. Noc z poniedziałku na wtorek ponownie może upłynąć pod znakiem ostrzeżeń pierwszego stopnia w prawie całej Polsce. Tym razem eksperci nie planują ich wydać dla Pomorza Zachodniego oraz większości Podkarpacia i południowo-wschodniej części Małopolski.

Na początku przyszłego tygodnia wolne od ostrzeżeń przed przymrozkami mogą być północno-zachodnie oraz południowo-wschodnie rejony Polski IMGW materiał zewnętrzny

Trzeba przy tym podkreślić, że wiosenna pogoda bardzo dynamicznie się zmienia, więc więc możliwe będą kolejne ostrzeżenia. Warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy.

