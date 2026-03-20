Bliski Wschód
Bliski Wschód

Chińska mediacja w impasie. Eksperci wprost: Trump tego nie zaakceptuje

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Mimo sygnałów z Teheranu o gotowości do mediacji z udziałem Chin, eksperci z Pekinu studzą oczekiwania na dyplomatyczny przełom. W ocenie analityków konflikt z USA i Izraelem ma dziś zupełnie inny charakter niż porozumienie z 2023 roku. Podkreślają również, że Donald Trump "nie zaakceptuje rozwiązania, które wizerunkowo wzmocniłoby Chiny".

Prezydent USA i prezydent Chin na tle Teheranu
Chińska mediacja w impasie (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Analitycy cytowani przez "South China Morning Post" wątpią w możliwość skutecznej mediacji Chin w konflikcie USA z Iranem.
  • Eksperci wskazują, że obecna wojna to bezpośrednia konfrontacja militarna, a Stany Zjednoczone odrzucają udział stron trzecich.
  • Chińskie MSZ ogranicza się do wysłania specjalnego wysłannika na Bliski Wschód i apeli o deeskalację.
Analitycy cytowani w piątek przez hongkoński dziennik "South China Morning Post" wątpią w powtórzenie sukcesu dyplomatycznego z 2023 roku.

Eksperci zwracają uwagę, że obecna sytuacja geopolityczna drastycznie różni się od tła porozumienia Arabii Saudyjskiej z Iranem, do którego doprowadziła chińska dyplomacja.

- To, co widzimy teraz, wiąże się z bezpośrednią konfrontacją militarną między Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi - ocenił Li Weijian z Szanghajskich Instytutów Studiów Międzynarodowych.

Chińscy obserwatorzy podkreślają również, że prezydent USA Donald Trump nie zaakceptuje rozwiązania, które wizerunkowo wzmocniłoby Pekin.

    - Trump z pewnością nie chce, aby świat zewnętrzny postrzegał wyjście (z konfliktu - red.) jako zapewnione przez Chiny lub jakąkolwiek inną stronę trzecią - stwierdziła Zhu Junwei z think tanku Horizon Insights.

    Przełożenie, planowanego na koniec marca spotkania amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie o "pięć lub sześć tygodni" z powodu trwającej wojny, jest tego potwierdzeniem.

    W 2023 r. Pekin doprowadził do historycznego wznowienia stosunków między Teheranem a Rijadem. Obecnie, w trzecim tygodniu konfliktu, chińskie MSZ ogranicza się do wysłania specjalnego wysłannika na Bliski Wschód i apeli o deeskalację - zwraca uwagę "SCMP".

    - Chiny prawdopodobnie nie przedstawią konkretnego planu do zaakceptowania przez strony - oceniła Zhu. - Bardziej prawdopodobne jest zaproponowanie zasad z oczekiwaniem, że strony będą negocjować między sobą na podstawie zgody co do nich - podsumował

