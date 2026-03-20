Wypadek na przystanku. Kobieta straciła kończynę, policja szuka świadków
Policja w Gdańsku poszukuje świadków wypadku, do którego doszło 11 lutego na przystanku "Stogi". Autobus miejski najechał na wysiadającą pasażerkę, w wyniku czego kobieta straciła kończynę. Funkcjonariusze proszą o pilny kontakt osoby, które były świadkami zdarzenia.
W skrócie
- 11 lutego 2026 roku na przystanku autobusowym "Stogi" w Gdańsku doszło do wypadku z udziałem autobusu miejskiego.
- W wyniku zdarzenia wysiadająca z pojazdu kobieta doznała poważnych obrażeń skutkujących amputacją kończyny.
- Policja w Gdańsku poszukuje świadków wypadku i prosi o kontakt osoby posiadające informacje na ten temat.
Wydział ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku poszukuje świadków wypadku, do którego doszło 11 lutego 2026 roku na ul. Stryjewskiego, w rejonie przystanku autobusowego "Stogi".
Do zdarzenia doszło około godziny 9.00. Jak podaje policja w komunikacie, kierujący autobusem miejskim marki MAN, ruszając z przystanku w kierunku zajezdni tramwajowej przy ul. Nowotnej, najechał kołem tylnej osi na wysiadającą z pojazdu pasażerkę.
W wyniku wypadku kobieta doznała poważnych obrażeń, które później skutkowały amputacją kończyny.
Policja apeluje do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku, o pilny kontakt z Wydziałem ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
Kontakt możliwy jest osobiście przy ul. Kartuska 245b lub telefonicznie pod numerem 47 741 66 80.
Każda informacja może okazać się istotna dla postępowania prowadzonego przez policję.