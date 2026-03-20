W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zgodził się na mianowanie 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW na pierwszy stopień oficerski na wniosek ministra obrony narodowej.

W listopadzie 2025 roku prezydent zablokował awanse dla 136 funkcjonariuszy ABW i SKW, co wywołało spór między prezydentem a rządem.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego poinformowała, że regularnie przekazuje prezydentowi kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa.

"Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW" - podało na X BBN.

Jak podkreślono we wpisie, prezydent "wyda stosowne postanowienie po kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów".

W środę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwracał uwagę w mediach społecznościowych, że mija pół roku, odkąd prezydent RP Karol Nawrocki nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW. Przypomniał na platformie X, że "wnioski były składane dwukrotnie".

Spór o nominacje oficerskie. Karol Nawrocki zablokował awanse

Przypomnijmy, że listopadzie 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zablokował awanse na pierwszy stopień oficerski dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Premier Donald Tusk zarzucił wówczas prezydentowi działanie na szkodę bezpieczeństwa państwa. Natomiast Kancelaria Prezydenta tłumaczyła tę decyzję brakiem spotkania szefów służb z prezydentem.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz wskazał, że do rozmów nie doszło, ponieważ kierownictwo służb nie stawiło się na zaproszenie. Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekonywał, że było to efektem decyzji premiera, który miał zakazać udziału w spotkaniu.

Na te zarzuty odpowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, podkreślając, że podpisywanie nominacji oficerskich jest konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta. Jak zaznaczył, nie jest to kwestia uznaniowa, lecz element formalnej procedury państwowej.

Prezydent odmówił podpisania nominacji oficerskich. SKW zabrała głos

Głos w tej sprawie zabrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego, podkreślając, że wszystkie kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa trafiają do prezydenta.

W opublikowanym komunikacie SKW zapewniła, że realizuje swoje obowiązki ustawowe wobec głowy państwa. Jak wskazano, zgodnie z przepisami szef służby przekazuje - za wiedzą ministra obrony narodowej - informacje istotne dla bezpieczeństwa i pozycji międzynarodowej Polski zarówno prezydentowi, jak i premierowi.

Podkreślono przy tym, że proces ten ma charakter regularny i obejmuje zarówno bezpośredni kontakt z prezydentem, jak i współpracę z jego zapleczem instytucjonalnym, w tym Kancelarią Prezydenta oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

Z oświadczenia wynika również, że ostatnia szeroka, niejawna analiza dotycząca bezpieczeństwa została przekazana prezydentowi w październiku. SKW zaznaczyła, że wszystkie informacje o istotnym znaczeniu "trafiają i będą trafiać" do Zwierzchnika Sił Zbrojnych.

