Emerytowany papież Benedykt XVI przebywa w swoim domu w dawnym budynku klasztoru klauzurowego w Ogrodach Watykańskich - Mater Ecclesiae. Jest pod opieką lekarzy.

Papież Franciszek o stanie zdrowia Benedykta XVI

W środę rano o tym, że Benedykt XVI jest bardzo chory, powiedział papież Franciszek podczas audiencji generalnej. Poprosił o modlitwę za swego poprzednika. Następnie Franciszek udał się do rezydencji emerytowanego papieża, by go odwiedzić.

W jedynym dotąd wydanym komunikacie Watykan poinformował w środę, że doszło do pogorszenia stanu zdrowia Benedykta XVI.

Stan zdrowia emerytowanego papieża Benedykta XVI

Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni przekazał w środę, że sytuacja ze stanem zdrowia emerytowanego papieża jest "na razie pod kontrolą". Tego samego dnia AFP, powołując się na źródła w Watykanie informowała, że zawodzą funkcje organizmu Benedykta XVI, w tym serce.

Amerykański watykanista Edward Pentin przekazał, że chory cierpi na niewydolność nerek. "Wydarzenia" Polsatu ustaliły nieoficjalnie, że wizyta papieża Franciszka w Mater Eclesiae mogła mieć związek z udzieleniem ostatniego namaszczenia.

Problemy z mową Benedykta XVI

W Ogrodach Watykańskich nad Benedyktem czuwa jego najbliższy powiernik abp Georg Gänswein - informuje "Bild". W kwietniu Gänswein informował gazetę o problemach z mową byłego papieża.

- Logopeda przychodzi do niego dwa razy w tygodniu, aby pomóc mu nie zapomnieć całkowicie, jak się mówi. Ale zrozumieć go mogą jeszcze tylko ci, którzy są z nim na co dzień - relacjonował.