Do awarii kolejki linowej doszło we wtorek rano na południowym zboczu szczytu Chopok w Tatrach Niżnych. Jak przekazały słowackie służby w mediach społecznościowych, usterka dotyczyła kolejki na linii A2 Kosodrevina - Chopok.

Słowacja. Ewakuacja narciarzy z kolejki na Chopok

"Ratownicy górscy stopniowo ewakuowali wszystkich uwięzionych z trzech kolejek linowych za pomocą techniki linowej. Stamtąd pracownicy ośrodka narciarskiego przetransportowali ich do hotelu Kosodrevina, gdzie otrzymali gorące napoje" - zrelacjonowały służby.

Następnie wszyscy ewakuowani narciarze zostali przewiezieni kolejkami linowymi do dolnej stacji Krupowa. Z racji na to, że nie odnieśli żadnych obrażeń, dalej samodzielnie udali się do obiektów noclegowych.