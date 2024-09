Do incydentu doszło w piątek, kiedy minister Itamar Ben Gwir pojawił się wraz z rodziną na jednej z plaż w Tel Awiwe. Według Times of Israel, izraelska policja - która podlega pod wspomnianego ministra - potraktowała zdarzenie jako "napaść na funkcjonariusza publicznego" i ma pracować nad postawieniem 27-latki przed wymiarem sprawiedliwości.

Izrael. Awantura na plaży w Tel Awiwie. Kobieta rzuciła piaskiem w ministra

Okrzyczeli polityka na plaży. Itamar Ben Gwir: Niewielka garstka lewicowych demonstrantów

"Mają prawo, to wolność słowa, ale plaża nie należy do ich ojców. Jednocześnie dziękuję policji i ochroniarzom, którzy podjęli zdecydowane działania, aby aresztować kobietę, która rzuciła we mnie, na oczach moich małych dzieci, garścią piasku" - podsumował, dodając, że "przemoc to czerwona linia".