Auto wjechało w grupę ludzi na przystanku w Izraelu. Wielu rannych

Policja opisuje zdarzenie jako "możliwy atak terrorystyczny". Jak podaje "The Times Of Israel" policja poinformowała, że sprawca, który dokonał ataku, został zabity.

Według policji co najmniej jeden ranny jest w stanie krytycznym. Jak podaje "The Times Of Israel" jest to 17-letnia kobieta. W momencie publikowania artykuły liczba poszkodowanych wynosi 12 osób.