Minutowy film nakręcony na lotnisku w Melbourne pokazuje pracowników obsługi bagażu, którzy celowo wyrzucają walizki wysoko w powietrze i rzucają jedną torbą tak mocno, że całkowicie spada z taśmy. Trzej mężczyźni w kurtkach odblaskowych rozładowują kontener na bagaż z logo Qantas - narodowych linii lotniczych Australii.

Mężczyźni są pracownikami Swissport, podwykonawcy Qantas, zajmującego się obsługą naziemną. Firma przekazała, że prowadzi "pilne dochodzenie" w sprawie incydentu - czytamy na stronie "The Guardian".

Pracownicy zostali zawieszeni do czasu zamknięcia dochodzenia.

- Zachowanie na tym filmie jest wyraźnie nie do zaakceptowania, a nasza zakontraktowana obsługa naziemna prowadzi pilne dochodzenie - powiedział "Guardianowi" rzecznik Qantas.

- Swissport szkoli i zarządza wszystkimi pracownikami, aby obchodzili się z rzeczami klientów z ostrożnością i starannością. Wydaje się, że działania personelu na filmie naruszały te standardy poziomu usług. W rezultacie personel, o którym mowa, został zawieszony w oczekiwaniu na pilne dochodzenie - przekazał z kolei rzecznik Swissport.

Dyrektor Swissport: Brak szacunku dla bagażu klientów nie będzie tolerowany

Dyrektor generalny Swissport Brad Moore napisał do swoich pracowników, że "zachowania na filmie zawiodły nas wszystkich".

"Brak szacunku dla bagażu i rzeczy osobistych naszych klientów nie będzie tolerowany i będzie skutkował poważnymi działaniami dyscyplinarnymi. Bądźcie pewni, że ta sprawa zostanie zbadana w trybie pilnym wraz z odpowiednimi następstwami. Niedopuszczalne zachowanie kilku osób nie pozostanie bez kontroli ani nie pozwoli zepsuć jakości pracy całego naszego zespołu" - dodał.

To nie pierwsze kontrowersje związane z obsługą bagażu przez Qantas. W 2021 roku firma zleciła firmie zewnętrznej obsługę naziemną na 10 australijskich lotniskach, w tym w Melbourne, co spowodowało zwolnienie 2000 osób. Sąd federalny orzekł, że działania Qantas były nielegalne, a reprezentujący pracowników Związek Pracowników Transportu domaga się odszkodowania dla tych, którzy stracili pracę. Qantas odwołał się od tej decyzji do sądu najwyższego.